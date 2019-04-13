«دبي جونيور ريغاتا» تُختتم اليوم على شاطئ جميرا

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يسدل الستار اليوم على فعاليات بطولة دبي جونيور ريغاتا للقوارب الشراعية الحديثة (ناشئين) والتي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بحلة جديدة ضمن فعاليات الموسم الرياضي البحري 2018 ـ 2019 بإقامة منافسات الجولة الرابعة والختامية.

وتقام الفعاليات اليوم السبت بالتعاون مع نادي دبي للقوارب الشراعية (دوسك) على شواطئ جميرا بمشاركة عدد كبير من الأندية البحرية والأكاديميات المتخصصة في هذا المجال من بينها فرق أندية الحمرية ورأس الخيمة والحمرا ودبي للقوارب الشراعية وقررت اللجنة المنظمة إضافة دروع وكؤوس في كل فئة من فئات السباق وهي ليزر 4.7 للناشئين وليزر 4.7 ناشئات وفئتي اوبتمست صغار (ذكور) وصغار (إناث).