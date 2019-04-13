ختام دور المجموعات ببطولة المقاولين في النادي المصري

المصدر: دبي - البيان الرياضي

انتهى دور المجموعات ببطولة المقاولين في النادي المصري بدبي لخماسيات كرة القدم، والتي تقام للعام الـ 13 على التوالي برعاية الدكتور أحمد سيف بالحصا رئيس مجلس إدارة جمعية المقاولين في دبي ويشارك فيها 16 فريقاً من مختلف الشركات، وشهدت المباريات الختامية لدور المجموعات قوة وإثارة لتحقيق الصعود إلى الدور ربع النهائي في البطولة.

والذي سيقام يوم غد الأحد عقب صعود ثمانية فرق إلى هذه المرحلة. وأكد زامل هليل رئيس اللجنة الرياضية رئيس اللجنة المنظمة أن المباريات الأخيرة شهدت جمهوراً كبيراً من الشركات المتواجدة في البطولة وهي دائماً ما تكون متواجدة وبقوة في البطولة كل عام، ومن جانبها أشادت أماني المغربي المدير الإقليمي لبنك مصر للشؤون الخارجية بالبطولة والمشاركة الأولى للبنك فيها، وأوضحت أن البنك سيحرص على المشاركة في البطولة سنوياً.