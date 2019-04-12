الهاشمي: «بطولة الرواد» أعادت ذكرياتي مع الغولف

المصدر: دبي - فائز بجبوج

أكد اللواء عبد الله الهاشمي بعد عودته من المشاركة في بطولة الرواد الأولى لرجال الغولف فوق 50 سنة «النواخذة» أي الجيل الأول للعبة، والتي احتضنتها العاصمة المصرية القاهرة خلال الأسبوع الماضي، أن مشاركته في البطولة أعادته إلى ذكريات جميلة امتدت لسنوات طويلة بساحات الغولف الخضراء.

وأكد الهاشمي، أن التواجد مع الأخوة قد رسخ مزيداً من الألفة والمحبة بين رعيل اللعبة الأول، مؤكداً حرصه على المشاركة بغض النظر عن النتائج النهائية للبطولة على المستوى الفرقي والفردي رغم سعي الجميع لتحقيق أفضل النتائج، وأضاف: والحمد لله قد حقق منتخب الإمارات المركز الثالث على مستوى الفرق وكذلك الفردي.

ووجه اللواء الهاشمي جزيل الشكر والتقدير للاتحاد العربي للغولف بإطلاقه مثل هذه البطولة، والتي اعتبرها بالرائعة ووضعها ضمن أجندة الاتحاد السنوية، عكست الرؤية الصائبة من القائمين على هذه الرياضة.