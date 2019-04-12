أبوظبي تستضيف آسيوية هوكي الجليد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تستضيف العاصمة أبوظبي، بعد غد، منافسات بطولة كأس التحدي الآسيوي لهوكي الجليد للسيدات، والتي ستستمر حتى 19 أبريل الجاري، بتنظيم من اتحاد الإمارات للرياضات الجليدية، ودعم أكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك للرياضات النسائية، وبمشاركة 9 منتخبات، على مستويين، يضم المستوى الأول 5 منتخبات، هي: نيوزيلندا، وماليزيا، وسنغافورة، وتايلاند، وتايوان، ويضم المستوى الثاني 4 منتخبات، هي:

الإمارات، والكويت، والهند، والفلبين، ويعقد اتحاد الإمارات للرياضات الجليدية، وأكاديمية الشيخة فاطمة بنت مبارك للرياضات النسائية، مؤتمراً صحافياً صباح بعد غد، في مجلس أبوظبي الرياضي، للحديث على تفاصيل البطولة، ومستوياتها، والأمور الفنية والتنظيمية.