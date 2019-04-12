نهائي دوري سيدات الطائرة اليوم

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يلتقي الوصل مع الشارقة لرياضة المرأة، على ملعب صالة شباب الأهلي بالممزر في الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم، في المباراة النهائية لدوري السيدات للكرة الطائرة للموسم الرياضي الحالي.

ويسعى الوصل إلى مواصلة احتكار البطولة، والفوز بها للموسم الثالث على التوالي، بعدما توّج بها في الموسمين الماضيين.

فيما يحاول الشارقة لرياضة المرأة، التتويج بالبطولة، بعد موسم طويل من المنافسة، وصولاً إلى النهائي المكرر بين الفريقين اليوم. من ناحية أخرى، يلتقي شباب الأهلي وضيفه العين في السابعة والنصف من مساء اليوم، على ملعب صالة شباب الأهلي بالممزر، في ذهاب نهائي دوري الطائرة للرجال، فيما يلتقي الجزيرة وبني ياس، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، على صالة نادي العين.