«شرطة دبي» يحصد بطولة الفرق التخصصية

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، توّج اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بحضور اللواء سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، فريق القيادة العامة لشرطة دبي «A» الفائز بالمركز الأول لبطولة الشرطة الثانية للفرق التخصصية، وذلك لحصوله على أكبر عدد من النقاط من بين باقي الفرق المشاركة.

وسلّم اللواء المري كأس البطولة لفريق القيادة العامة لشرطة دبي «A»، بحضور اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات بالوكالة، والعميد عارف علي عبيد الريس، مدير اتحاد الشرطة الرياضي، والعميد وليد سالم الشامسي، مدير عام كلية الشرطة، والعميد خالد شهيل، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، ومديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة والضباط.

كما سلّم اللواء المري كأس المركز الثاني في البطولة التي نظمها اتحاد الشرطة الرياضي بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة دبي، إلى فريق القيادة العامة لشرطة أبوظبي «ق/7A»، فيما سلّم كأس المركز الثالث لفريق القيادة العامة لشرطة دبي «B».

وثمّن اللواء المري الدعم اللامحدود من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، لكافة قيادات الشرطة على مستوى الدولة ووحداتها المشاركة في بطولة الشرطة للفرق التخصصية الثانية، مشيداً في الوقت ذاته بالحرفية التي قدمتها الفرق التخصصية الثمانية المشاركة من وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة على مستوى الدولة خلال فعاليات البطولة التي امتدت 3 أيام، وأبرزت مهارات ودقة عالية في التعامل مع سيناريوهات البطولة.

وهنأ اللواء المري فريق القيادة العامة لشرطة دبي على الفوز بالبطولة، موجهاً أعضاء الفريق بضرورة الحرص على الجاهزية التامة والمحافظة على اللياقة البدنية العالية، والعمل الدائم على رفع المستوى والأداء، واتباع نظام غذائي صحي، إلى جانب الاستعداد للمشاركة في مختلف البطولات التخصصية، بما يعكس الصورة المُشرفة للقيادة العامة لشرطة دبي.