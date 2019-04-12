طائرة «أمريكية دبي» تلاقي الإمارات في نهائي الجامعات

المصدر: دبي- البيان الرياضي

قي قمة مبكرة فاز فريق الجامعة الأمريكية -دبي- للكرة الطائرة على نظيره فريق جامعة الشارقة بطل الجامعات للعام الماضي، بثلاثة أشواط نظيفة.

وذلك في اللقاء الذي أقيم بينهما واستمر لمد ساعة ونصف الساعة على صالة أمريكية الشارقة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي «دوري الجامعات»، بهذه النتيجة يتأهل الجامعة الأمريكية بدبي إلى المباراة النهائية، حيث يلاقي منافسه فريق جامعة الإمارات. شهد المباراة جمهور كبير من الطلاب والطالبات ومحبي اللعبة الذين أبدوا إعجابهم بمستوى اللاعبين المتميز.