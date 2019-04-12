250 سباحاً وسباحة في بطولة دولفين

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تنطلق في التاسعة صباح اليوم منافسات بطولة دولفين الخامسة للسباحة القصيرة 2019، التي يستضيفها مجمع حمدان الرياضي بدبي اليوم وغداً، بمشاركة ما يزيد على 250 سباحاً وسباحة، ويشارك منتخب الإمارات للإناث ونادي الوصل والعين بعدد من السباحين، إضافة إلى فريقين من الكويت وسباح واحد من إنجلترا.

من ناحيته، أكد محمد أبوجبل مدرب منتخبنا مدير أكاديمية دولفين للسباحة، جاهزية اللاعبين للبطولة التي تمثل فرصة جيدة لتبادل الاحتكاك، مشيراً إلى أن البطولة برعاية مجلس دبي الرياضي المظلة الرئيسية للألعاب الرياضية في دبي.