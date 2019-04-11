بالفيديو.. رونالدو يعمل بناءً في العراق!

المصدر: البيان الالكتروني

يستمتع لاعب كرة القدم هاو في شمال العراق بحياة المشاهير، وذلك بفضل التشابه الكبير بينه وقائد منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو.

لكن بيوار عبد الله البالغ من العمر 25 عاما يكسب رزقه من العمل في مجال البناء، وليس من خلال اللعب لناد أوروبي بارز مثل نجم يوفنتوس الشهير.

وقال عبد الله أثناء مشاركته مع شباب آخرين في إحدى مباريات كرة القدم في منطقة جبلية: "يقول لي كثيرون إنني أشبه كريستيانو.. بصرف النظر عما إذا كنت عربيا أو كرديا أو أجنبيا، فالمهم هو أن أقابله في يوم من الأيام".

وينتمي عبد الله إلى عائلة فقيرة في سوران، وهي مدينة تقع على بعد 110 كيلومترات شمال شرقي أربيل، بالقرب من الحدود العراقية الإيرانية، ووالده مقاتل متقاعد من قوات البشمركة الكردية، وفق "يورونيوز".

ولم يكمل عبد الله تعليمه وتوقف عن الدراسة وهو في سن السابعة بسبب الصعاب الاقتصادية التي تواجه عائلته، لكنه، مع ذلك، يتمتع بشعبية في المنطقة، وكثيراً ما يلتقط الناس معه صورا شخصية (سيلفي) في الشوارع.

وقال ريزيار نجاد، وهو موظف في متجر محلي للأجهزة الرياضية، يشتري منه عبد الله ملابسه الرياضية: "لبيوار معجبون كثيرون، ونحن سعداء جدًا بذلك. الناس يحبونه كثيرا، وخاصة سكان سوران".

ويأمل عبد الله أن يقابل رونالدو، الذي يلعب على بعد آلاف الأميال في الدوري الإيطالي، في يوم من الأيام.