موكوكو.. 14 عاماً و 36 هدفاً ورعاية بالملايين

المصدر: برلين - وكالات

كشفت تقارير صحافية ألمانية أمس عن أن شركة «نايكي» الأمريكية للتجهيزات الرياضية وقعت عقداً رعائياً مع يوسوفا موكوكو، لاعب بوروسيا دورتموند البالغ من العمر 14 عاماً، قد يعود عليه بملايين الدولارات في الأعوام المقبلة.

ويبرز موكوكو بشكل كبير في صفوف فريق دورتموند لما دون 17 عاماً، وسجل هذا الموسم 36 هدفاً في 21 مباراة خاضها.وأشارت صحيفة «بيلد» الألمانية إلى أن أداء موكوكو الذي يتوقع أن يكون من أبرز المواهب محلياً في الأعوام المقبلة، دفع الشركة الأمريكية العملاقة إلى توقيع عقد رعائي مغرٍ معه.

وأوضحت الصحيفة أن الشركة دفعت للاعب عند التوقيع مليون يورو ، وأن بنود العقد قد تجعله ينال ما يصل إلى عشرة ملايين.

بموجب قوانين الدوري الألماني ، لا يمكن لموكوكو أن يشارك مع الفريق الأول لدورتموند قبل أن يتم السادسة عشرة من العمر، وذلك في نوفمبر 2020. وانضم اللاعب المولود في الكاميرون، إلى صفوف الفئات العمرية في دورتموند عام 2016 قادماً من نادي سانت باولي.

وخاض مباراته الدولية الأولى مع منتخب ألمانيا لما دون 16 عاماً، في العام 2017 ، وسجل ثلاثة أهداف في أربع مباريات بقميص المنتخب الوطني. وفي ظل الاهتمام الكبير باللاعب، تسعى إدارة دورتموند ومسؤولو منتخبات الشباب في الاتحاد الألماني، إلى إحاطته بعناية تحميه وتضمن تطور موهبته وبروزه بشكل تدريجي، وهو ما حال حتى الآن دون استدعائه إلى تشكيلة منتخب دون 17 عاماً.