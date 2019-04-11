الغيابات تضرب الكلاسيكو التونسي

المصدر: تونس - صالح قادري

يحتضن ملعب رادس في السادسة من مساء اليوم بتوقيت الإمارات، بالعاصمة تونس، كلاسيكو، ضمن الجولة الخامسة من بطولة الدوري بين الأفريقي وضيفه الصفاقسي، بإدارة طاقم تحكيم مصري، يقوده أمين عمر، وقد سمحت السلط الأمنية لـ 22800 متفرج، بحضور المباراة التي يغيب عنها صانع لعب الأفريقي أسامة الدراجي، إلى جانب الحارس أيمن البلبولي، ومتوسط الميدان أحمد خليل. من جانبه يفقد الصفاقسي محمد علي منصر والزموري وهوبار بسبب الإصابة.

و تأمل إدارة الصفاقسي أن تنصف لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد التونسي لكرة القدم، مهاجم الفريق فراس شواط، الذي أوقف لمباراتين بعد طرده في ثمن نهائي كأس تونس أمام الملعب التونسي.