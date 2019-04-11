الاحتجاجات تلقي بظلالها على الكرة السودانية

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

بات استمرار اعتصام المتظاهرين لليوم الرابع على التوالي أمام القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية، وتواصل الاحتجاجات في مناطق مختلفة في السودان، يلقيان بظلالهما على الدوري السوداني الذي يقترب من نهايته.

وكذلك مواجهة فريق الهلال في البطولة الأفريقية الأحد القادم أمام النجم الساحلي التونسي، وهو ما دفع الفاتح باني نائب رئيس الاتحاد السوداني إلى التأكيد على إيقاف منافسة الدوري الممتاز في حال تلقيهم توجيهات من جهات عليا أو أمنية تفيد بوجود مهددات أمنية تحول دون استمرارها. وشدد باني رئيس لجنة المسابقات وجود عدد من التحديات التي تواجه بطولة الدوري وقال إن اتحاده ملزم بنهاية الموسم الجاري في 31 مايو من العام الجاري. ولفت الفاتح باني إلى أنه وحال عدم نهاية الموسم في الموعد فإن اتحاده لن يتمكن من رفع اسم أي بطل للمسابقات الأفريقية .

وطالب بتفهم الموجهات الصادرة عن «كاف» وقال إن الحديث عن التأجيل سيخلق عديداً من التحديات التي ينبغي مواجهتها من كل الأطراف. من ناحية أخرى قلل عضو مجلس إدارة نادي المريخ ، عمر محمد عبدالله، من أزمة الحارس منجد النيل، مشيراً إلى أنه تم تضخيم المشكلة بشكل كبير. وكان منجد النيل قد رفض التدرب رفقة زميله عبدالله أبو عشرين، قبل مباراة المريخ أمام الهلال الأبيض بالدوري.