«الصليبي» هاجس الدوري المصري

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

عادت إصابة الرباط الصليبي لمداهمة لاعبي الدوري المصري، وشهد هذا الموسم أكثر من 10 حالات، كان آخرها سعد سمير مدافع النادي الأهلي، الذي تعرض لإصابة بقطع جزئي في الرباط الصليبي خلال مباراة فريقه الأخيرة أمام صن داونز الجنوب أفريقي، بدوري الأبطال، ومن قبله تعرض زميله محمد محمود لإصابة بقطع في غضروف الركبة، أبعدته عن الملاعب قبل أن يكمل شهره الأول بالفريق، كما أصيب حارس مرمى المصري البورسعيدي أحمد بوسكا، وزميلاه المدافع الفلسطيني محمد صالح وإسلام صلاح، إضافة إلى اللاعبين صلاح سليمان، لاعب إنبي، وثنائي فريق الجونة محمود الشبراوي وأحمد مجدي، وعلاء علي لاعب بتروجت.