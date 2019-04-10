لشبونة سيطلق اسم رونالدو على ملعبه

المصدر: لشبونة - وكالات

قالت تقارير إعلامية برتغالية، أمس، إن النادي الأول لنجم كرة القدم العالمي كريستيانو رونالدو يستعد لتقديم تكريم سيكون الأكبر في تاريخ «الدون».

وأوضح موقع «سبورت بابيل» الرياضي أن نادي سبورتينغ لشبونة يفكر في تغيير اسم ملعبه ليحمل اسم كريستيانو رونالدو، نظراً إلى الإنجازات التي حققها «الدون»، لا سيما مساهمته بفوز البرتغال بكأس أمم أوروبا 2018 لأول مرة في تاريخ البلاد.

وحالياً يحمل ملعب سبورنتغ، الكائن في العاصمة لشبونة، اسم جوزيه ألفالادي، ويعد أكبر ملعب كرة قدم في البرتغال، إذ يتسع لأكثر من 50 ألف متفرج. وسيحمل الملعب اسم «استاد سي آر 7» أو «سي آر 7 ألفالادي»، وبهذا يكون رونالدو قد حظي بأكبر تكريم في تاريخ بلاده.