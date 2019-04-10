دبي تجدد الموعد مع «بلومبرغ سكوير مايل»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن منظمو سلسلة سباقات بلومبرغ سكوير مايل لجري التتابع المخصص لموظفي كبرى الشركات، عودة الحدث السنوي إلى مركز دبي المالي العالمي يوم الأربعاء 12 فبراير 2020.

وجاء الإعلان عن موعد الدورة الخامسة عقب النجاح الكبير الذي حققه سباق العام الحالي في 13 فبراير الماضي، وشهد مشاركة ما يزيد على 1.030 متسابق ، خاضوا السباق لمسافة ميل واحد حول مبنى بوابة مركز دبي المالي العالمي الشهير «جيت بيلدينغ».

وقال جيمس هاسيت، المدير التنفيذي لشركة سكوير مايل سبورت: «يسعدنا أن نعلن عن موعد إقامة سباق بلومبرغ سكوير مايل لجري التتابع 2020، عقب النجاح الرائع للسباق في فبراير، ونتطلع للترحيب بالفرق الجديدة والأصدقاء القدامى في النسخة الخامسة للحدث العام المقبل».