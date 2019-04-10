مدرب الأرجنتين يتعرّض لحادث سير

المصدر: عواصم - وكالات

قال الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، أمس، إن ليونيل سكالوني مدرب المنتخب الوطني خرج من مستشفى في مايوركا بعد أن صدمته سيارة أثناء ركوبه دراجته.وكتب الاتحاد الأرجنتيني في حسابه على تويتر: «تعرّض ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين لحادث أمس أثناء ركوبه دراجته. هو الآن في طريقه لمنزله بعد خروجه من المستشفى». وقالت صحيفة إلموندو الإسبانية إن سكالوني، الذي عُين مدرباً للأرجنتين في نوفمبر الماضي، نُقل لمستشفى يونيفرسيتاريو سون إسباسيس بالجزيرة الإسبانية بعد تعرضه لإصابات متعددة.