مدرب إشبيلية يتحدى «اللوكيميا»

المصدر: مدريد - وكالات

أعلن خواكين كاباروس، المدير الفني لنادي إشبيلية الإسباني، أول من أمس، أنه مصاب باللوكيميا (سرطان الدم). جاءت هذه التصريحات لكاباروس بعد فوز فريقه على فريق بلد الوليد بهدفين نظيفين.

وقال كاباروس «63 عاماً» في المؤتمر الصحفي بعد المباراة إنه عازم على الاستمرار في عمله وأضاف: «عندي لوكيميا مزمنة لكن ذلك لن يوقفني عن مزاولة عملي». وتابع كاباروس: «أعيش حياة عادية ولا أريد أن أتحدث بعد الآن عن الموضوع والكل يعرف أن كل شيء على ما يرام».

وفاز اشبيلية في ثلاث من أربع مباريات في الدوري خاضها تحت قيادة كاباروس، الذي تولى المسؤولية خلفاً لبابلو ماشين منتصف الشهر الماضي.