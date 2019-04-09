برينس بواتينغ.. لاعب احتياطي بدرجة مصوّر

المصدر: برشلونة - وكالات

على الرغم من عدم تمكنه من فرض نفسه أساسياً مع برشلونة، ولم يشارك سوى في دقائق معدودة مع رفاق ميسي منذ انتقاله إلى كامب نو في الميركاتو الشتوي الماضي، لا يزال اللاعب الغاني كيفين برينس بواتينغ يحتفظ بروح الدعابة والمرح مع متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب فوز برشلونة على أتليتكو مدريد، السبت الماضي 2- 0 انطلق بواتينغ على مواقع التواصل الاجتماعي يتحدث بسخرية عن مهاراته في التقاط الصور الفوتوغرافية.

ونشر بواتينغ صورة لزملائه في برشلونة وهم يحتفلون بهدف خلال المباراة. ودفعت الصورة التي نشرها الدولي الغاني أحد مشجعي برشلونة إلى السخرية من اللاعب قائلاً «إن برشلونة تعاقد مع بواتينغ لالتقاط الصور فقط». ولم يتأخر رد بواتينغ كثيراً، وقال بنبرة تهكمية على تعليق المشجع الكتالوني «لكن صور جيدة جداً».

ومنذ انضمامه إلى برشلونة، لم يشارك بواتينغ سوى في 123 دقيقة رفقة برشلونة، وكانت في مباراة أمام بلد الوليد، وأخرى في كأس أمام إشبيلية.