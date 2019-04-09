أزمة جديدة تواجه مباراة الأهلي وصن داونز

المصدر: Ⅶ القاهرة - عماد الحسيني

عادت مجدداً أزمة ملعب مباراة الأهلي المصري وصن داونز الجنوب أفريقي، المقرر لها السبت المقبل، في إياب ربع نهائي أبطال أفريقيا، وذلك بعد رفض إدارة استاد برج العرب استضافة اللقاء، لعدم جاهزية أرضية الملعب، على عكس رغبة الأهلي، الذي تلقى هزيمة قاسية بخمسة أهداف ذهاباً.

ورفض الأهلي خوض اللقاء على ملعب السويس، فيما رفضت الجهات الأمنية إقامته على ملعب المقاولون العرب، وبات ملعب برج العرب هو الحل الوحيد، خصوصاً بعد موافقة الاتحاد الأفريقي «كاف»، لذا يجري مسؤولو الأهلي محادثات مع مسؤولي استاد برج العرب، لإقناعهم باستضافة اللقاء.