النجم والهلال السوداني.. مباراة ضربات الجزاء

المصدر: Ⅶ تونس - صالح قادري

تميزت مباراة النجم الساحلي وضيفه الهلال السوداني لحساب ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بثلاث ضربات جزاء منحها الحكم المغربي رضوان جهاد للنجم الساحلي سجل النجم اثنتين منها عن طريق ياسين الشيخاوي وفشل في الثالثة التي نفذها زميله كريم العواضي، وكانت المباراة انتهت بفوز النجم الساحلي بنتيجة ( 3- 1). وإثر المباراة اعترف الفرنسي روجي لومار مدرب النجم، بأن المباراة لم تكن سهلة ، مضيفاً أن المهم أن فريقه فاز بفارق هدفين إلا أن الحسم الحقيقي سيكون في مقابلة الإياب بالخرطوم.