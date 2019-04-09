الريال يرفض شروط تشلسي

المصدر: لندن - وكالات

قالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أمس إن ريال مدريد ليس على استعداد لدفع 100 مليون جنيه إسترليني مقابل الاستفادة من خدمات نجم تشلسي، إيدين هازارد. ووفق الصحيفة فإن ريال مدريد يرفض مطالب تشلسي المادية، المتمثلة في 100 مليون جنيه إسترليني، مشيرة إلى أن النادي الملكي سيلجأ إلى الخطة «ب»، في حال واصل الفريق الإنجليزي تشبثه بمطلبه.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن مصدر لم تذكر اسمه أن الفريق الإسباني يسعى منذ سنوات للتعاقد مع هازارد، مضيفاً «لكنه يعول كثيراً على الميركاتو الصيفي من أجل إقناع اللاعب بالانضمام إلى صفوفه لملء الفراغ الذي تركه كريستيانو رونالدو». وتابع المصدر: «سيحاول النادي الملكي آنذاك إقناع اللاعب بشكل مباشر بطلب مغادرته النادي وانتقاله إلى الريال، وهو الأمر الذي سيخفض قيمة الصفقة».