ماريو بالوتيلي.. المذنب والضحية

المصدر: باريس - وكالات

استحق الإيطالي ماريو بالوتيلي، لاعب مرسيليا الفرنسي لقب المذنب والضحية في الوقت نفسه خلال لقاء فريقه مع بوردو، أول من أمس. وتسبب بالوتيلي بحركة متعمدة بكسر في أنف البرازيلي بابلو مدافع بوردو، الذي طالب حكم اللقاء بالاستعانة بتقنية الفيديو «الفار» لطرد المهاجم الإيطالي، إلا أن ذلك لم يحدث ليغادر بابلو الملعب لتلقي العلاج وبعد عودته إلى أرض الملعب توجه مباشرة إلى بالوتيلي واعتدى عليه ليقع الأخير أرضاً ويستنجد بحكم اللقاء الذي أشهر البطاقة الحمراء في وجه المدافع البرازيلي. وطالب نادي بوردو الاتحاد الفرنسي بمراجعة الواقعة، وتسليط عقوبة الإيقاف على بالوتيلي.