شباب الأهلي بطلاً لدوري 18 سنة

المصدر: Ⅶ دبي ـ إيهاب زهدي

فاز فريق تحت 18 سنة لكرة القدم بنادي شباب الأهلي، ببطولة الدوري للموسم الرياضي 2018 - 2019، قبل نهاية المسابقة بجولتين، بعد فوزه على دبا الفجيرة 12 - 0، تحت قيادة المدرب محمد شاه، والذي نجح في قيادة الفريق للحفاظ على اللقب للموسم الثاني على التوالي.

ويأتي هذا الفوز تأكيداً لتفوق اللاعبين والأجهزة الإدارية والفنية للأكاديمية، بعدما نجحت الأكاديمية في إضافة البطولة الثالثة لها هذا الموسم، ونال فريق 18 سنة اللقب، بعدما حقق الفوز في 16 مباراة، وتعادل في مباراتين، ولم يتلقَ خسارة حتى الآن، وسجل خلال البطولة 75 هدفاً، وتلقت شباكه 16 هدفاً، ويتصدر لاعبه حارب عبد الله، هدافي الفريق برصيد 18 هدفاً.