«فريق الإمارات» يطارد لقب «الباسك»

المصدر: مدريد - وكالات

يتطلع دراجو «فريق الإمارات» بقيادة دان مارتن إلى لقب جولة إقليم الباسك التي تنطلق اليوم في إسبانيا ضمن سباق الجائزة الكبرى ميغيل إندوراين وتمتد على مدى ستة أيام. وقال جوكسان ماتسين مدير الفريق: «نشارك في جولة إقليم الباسك بتشكيلة متوازنة ومميزة، ونحن مستعدون لتقديم أداء تنافسي قوي وتحقيق نتائج طيبة. تتضمن التشكيلة دراجين يتمتعون بدرجة عالية من الكفاءة لقيادة الفريق ودعم زملائهم، ونتوقع أن يقدموا أداء قوياً خلال السباق». وتبدأ النسخة التاسعة والخمسون من جولة إقليم الباسك اليوم بسباق للأفراد ضد الزمن.