«الفار» يطرد واين روني

المصدر: نيويورك - وكالات

تلقى واين روني النجم السابق ليونايتد والمنتخب الإنجليزي، بطاقة حمراء هي الأولى له في صفوف دي سي يونايتد الأمريكي بعد عرقلة قاسية على الأوروغوياني دييغو روسي مهاجم لوس أنجليس الذي سجل ثلاثة أهداف «هاتريك» من أصل رباعية فريقه في اللقاء.

ورفع الحكم روبرت سيبيغا بداية بطاقة صفراء بوجه روني، لكن بعد مراجعة «الفار» ظهر أن العرقلة كانت على قدر من الخطورة يتطلب منح الإنجليزي بطاقة حمراء مباشرة. وأقر روني بأحقية الطرد، بقوله بعد المباراة «نعم أعتقد أنها (العرقلة) تستحق بطاقة حمراء (...) حاولت انتزاع الكرة لكنني أصبت اللاعب».