أورتيغا.. الهدوء والأمان في «البيت الكبير»

المصدر: Ⅶ أبوظبي- أحمد عيسى

يفضل مايكل أورتيغا نجم وسط بني ياس قضاء أوقات فراغه في دبي، للترفيه عن نفسه مع عائلته الصغيرة التي يعيش معها سعيداً في الإمارات، ويساعده على ذلك قرب المسافة بين مكان إقامته في العاصمة أبوظبي ودانة الدنيا.

ويرى أورتيغا «24 عاماً» والذي انضم إلى السماوي مع بداية الموسم الحالي في الإمارات «بيته الكبير» مؤكداً أنه يعيش بهدوء وسلام وأمن وأمان، ويحظى بمعاملة جيدة، ولا يشعر بأنه بعيد عن وطنه، وخاصة في وجود جالية كبيرة من أبناء بلاده بالدولة.

وينصح أورتيغا لاعبي بلاده بالاحتراف في الدوري الإماراتي وعدم إهدار الفرصة عندما تأتيهم العروض من الأندية الإماراتية.

وقال بحسب حوار معه نشرته صحيفة «هيرالد» الكولومبية أول من أمس إن الحياة في الإمارات نموذجية، الأماكن، نظام الحياة، القانون، ذاكراً أنه يقدم أجمل مواسمه مع السماوي لأنه لا يوجد لديه عذر للإخفاق.