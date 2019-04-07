غوارديولا يدعم روز ضد العنصرية

المصدر: لندن - وكالات

حض بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، داني روز ظهير توتنهام، على عدم السماح للعنصرية بالانتصار، رداً على خططه بشأن إنهاء مسيرته . وقال روز لاعب منتخب إنجلترا، إنه ربما يتعجل اعتزال اللعب، لأنه لم يعد يحتمل العنصرية في المباريات، والشعور بالإحباط بسبب رد فعل المسؤولين.

وكان روز ضمن عدة لاعبين إنجليز، تعرضوا لإهانات عنصرية خلال مباراة ضد الجبل الأسود في تصفيات بطولة أوروبا 2020 الشهر الماضي.وقال غوارديولا، إن روز يجب أن يواصل اللعب، وأن يستمر في مكافحة العنصرية. وأضاف «أفضل طريقة هي القتال ومكافحة هذا الموقف البغيض، كما أنه لاعب رائع».