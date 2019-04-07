صلاح.. تاريخ من ذهب في ليفربول

المصدر: لندن - وكالات

حفر النجم المصري محمد صلاح، اسمه بأحرف من ذهب في سجلات نادي ليفربول، بتسجيله رقماً تاريخياً خلال مباراة «الريدز» ومضيفه ساوثهامبتون أول من أمس، في الأسبوع الـ 33 من الدوري.

وساهم صلاح في فوز فريقه على ساوثهامبتون بنتيجة (3-1)، بتسجيله الهدف الثاني، ليصبح بذلك أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يصل للهدف رقم 50 مع النادي في الدوري الإنجليزي.

وسجل النجم المصري 50 هدفاً في 69 مباراة، ليتفوق على الإسباني فيرناندو توريس، الذي سجل نفس عدد الأهداف في 72 مباراة، والأوروغوياني لويس سواريز، الذي احتاج لـ 86 مباراة لتسجيل 50 هدفاً.

ورفع صلاح عدد أهدافه في الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي إلى 18 هدفاً، ويحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين للمسابقة، ويتخلف بفارق هدف واحد فقط عن المتصدر الأرجنتيني سيرخيو أغويرو .