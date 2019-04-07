أندية إنجلترا ترفض دوري السوبر الأوروبي

المصدر: لندن - وكالات

رفضت الأندية الـ 20 بدوري الدرجة الممتازة لكرة القدم في إنجلترا، أمس، بالإجماع، اقتراح رابطة الأندية الأوروبية بشأن إقامة دوري السوبر، واعتبرته اقتراحاً غير مناسب. وأشارت أندية الدوري الإنجليزي، إلى أنه اقتراح غير إيجابي، لأنه ينطوي على تغيير في نظم البطولات وروزنامة المباريات، والقدرة على المنافسة في ما يتعلق بالمنتخبات.

وذكرت أندية الدوري الإنجليزي، في بيان رسمي لرابطة الدوري الإنجليزي : «لدينا مزيج رائع من كرة القدم التنافسية والمشجعين المتحمسين، وهو ما سندافع عنه بقوة... سنعمل الآن مع الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وروابط الدوري، على التأكيد لمنظمات كرة القدم الأوروبية، على ضرورة فهم أهمية هذا، والتزامهم بالحفاظ على سلامة واستمرارية بطولات الدوري المحلية».