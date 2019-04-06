«فريق خارق» يكسب مباراتين في 6 ساعات

المصدر: كاراكاس - وكالات

في الوقت الذي يشتكي فيه أغلب المدربين من الجدول المزدحم لمباريات أنديتهم، استحق فريق ديبورتيفو لارا الفنزويلي لقب «الفريق الخارق» بخوضه مباراتين خلال ست ساعات فقط بل والفوز في المباراتين ، فقد اضطر ديبورتيفو لارا لخوض المباراتين، بعدما رفض الاتحاد الفنزويلي تأجيل مباراة دورية ، وتغلب ديبورتيفو على مضيفه لايانيروس، 3 - 2 ، واستقل بعدها لاعبو الفريق طائرة للعودة إلى ديارهم، في رحلة استغرقت ساعتين، قبل أن يواجهوا في اليوم نفسه ضيفهم أوراكان الأرجنتيني في كوبا ليبرتادوريس، لكن ذلك لم يمنع ديبورتيفو من الفوز بهدفين مقابل هدف واحد.