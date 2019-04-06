تكريم الفائزين في رالي أبوظبي الصحراوي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تم مساء أول من أمس في حلبة مرسى ياس توزيع الجوائز على الفائزين بألقاب رالي أبوظبي الصحراوي التاسع والعشرين المدعوم من نيسان.

وقام محمد بن سليم، رئيس نادي الإمارات للسيارات واتحاد الإمارات لرياضة السيارات والدراجات النارية بتسليم الكؤوس للفائزين بجميع فئات رالي أبوظبي الصحراوي، يرافقه الطارق العامري الرئيس التنفيذي لحلبة مرسى ياس.

وضمت قائمة الفائزين بألقاب الرالي السائق الفرنسي ستيفان بيترهانسيل وملاحته أندريا بيترهانسيل الفائزين بلقب فئة السيارات، والبريطاني سام ساندرلاند الفائز بلقب فئة الدراجات النارية للمرة الثانية. وأقيم رالي هذا العام في دورته التاسعة والعشرين تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وينظمه نادي الإمارات للسيارات، ويشكل الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية.