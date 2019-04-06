الشرطة الأرجنتينية تحتجز والد ميسي بعد حادث مروري

المصدر: بيونس آيرس - وكالات

تسبب والد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أول من أمس في حادث مروري خطير، أثناء اصطدامه بسائق دراجة نارية، ما أفقده الوعي، ونقل بعدها إلى المستشفى.

وتم احتجاز خورخي ميسي في مركز شرطة روزاريو بالأرجنتين، بعد اصطدام سيارته بسائق دراجة نارية، تركته فاقدا الوعي لفترة من الوقت، قبل نقله للمستشفى. وأجرت الشرطة اختبارات التنفس لكشف إذا ما تناول خورخي ميسي المشروبات الكحولية قبل القيادة. وأكدت الكشوفات الطبية لاحقا أن إصابات الشاب ليست خطيرة. واصطدمت سيارة خورخي ميسي من نوع بي أم دبليو «أم 3» بالدراجة النارية ، في تقاطع شوارع يعرف بكثرة الحوادث.