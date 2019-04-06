500 دراج يشاركون في جولة عجمان السنوية للدراجات

المصدر: عجمان - البيان الرياضي

شارك ما يزيد على 500 دراج أمس في النسخة السنوية الرابعة لجولة عجمان للدراجات التي نظمتها دائرة التنمية السياحية بعجمان، برعاية الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان.

توزع المشاركون في جولة العام التي بدأت وانتهت في مرسى مارينا 1 في الزوراء، على ثلاث فئات: 115 كم للرجال والسيدات، وسباق 58 كم . وشهد السباق منافسة قوية لإحراز المركز الأول والظفر بالجائزة المالية البالغة 30.000 درهم.

وقال صالح محمد الجزيري، مدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان: «حققت جولة عجمان للدراجات نجاحاً كبيراً آخر، وأصبحت في عامها الرابع من أهم الأحداث على جدول فعاليات عجمان الرياضية».