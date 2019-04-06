«شمس الخرطوم» تهدد مشوار الهلال الأفريقي

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

حالة من القلق تسود أوساط الهلال السوداني قبل مواجهة الإياب المرتقبة أمام النجم الساحلي التونسي في ربع نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بسبب قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) إقامة المواجهة الثالثة عصراً في الخرطوم، استناداً على تقارير من حكام مباراتي الهلال أمام الأشانتي كوتوكو وزيسكو الزامبي، بانخفاض الإضاءة لمستوى 70%، وهو ما اعتبره قطاع عريض من جمهور النادي تهديداً لمسيرة الفريق في المشوار الأفريقي، بسبب عدم اعتياد الفريق على اللعب في مثل هذا التوقيت على ملعبه.

رفض «كاف» طلب إدارة النادي بتوفر ضمانات هندسية لإقامة المباراة ليلاً، ضاعف من القلق في الأوساط الهلالية بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة حيث تتجاوز درجة الحرارة الـ 40 درجة مئوية، ويرى مراقبون أن الهلال سيكون الأكثر تأثراً بحرارة الأجواء من ضيفه النجم الساحلي، خاصة أنه تعود أن يؤدي مبارياته ليلاً.