نتائج مبشّرة لناشئينا في آسيوية الشطرنج

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حقّق لاعبو ولاعبات الإمارات نتائج جيدة في الجولة الأولى من البطولة الآسيوية للناشئين المقامة حالياً في سيرلانكا، التي تستمر حتى 10 أبريل الجاري، وسجل 8 لاعبين ولاعبات العلامة الكاملة في الجولة الأولى، تتقدمهم روضة السركال، أول فوز لها في مسابقة تحت 10 سنوات للفتيات، بعدما تغلبت على منافستها أونايا، وتواجه في الجولة الثانية الكازاخستانية إليزافيتا كانتر، والطموحات كبيرة أن تحقق روضة إنجازات في هذه المرحلة.

وفي مسابقة تحت 16 سنة للفتيات، فازت وافية درويش على زميلتها عائشة ناصر الشامسي، وتعادلت ريان محمد مع السريلانكية ديمانيا، وخسرت أمل فاضل الشامسي أمام الهندية بريستي.

وفي مسابقة تحت 16 سنة للأولاد فاز حمد عصام على السريلانكي نثفيدو، وخسر حارب ناصر الشامسي أمام الهندي بور أغا.