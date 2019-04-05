تألق فرنسي في دولية فزاع

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شهدت منافسات اليوم الثالث من بطولة فزاع الثانية للريشة الطائرة لأصحاب الهمم، المقامة حالياً في صالة نادي شباب الأهلي، تألقاً كبيراً للفريق الفرنسي، الذي أثبت جدارته بتفوقه في أغلب المباريات التي خاضها.

حيث تفوق على نظيره الهندي في ثلاث مباريات، وينافسه الفريق الصيني الذي حضر بأربعة لاعبين عالميين وتفوق في مبارياته ضد الهند وتايلاند وتركيا، وبشغف وحب كبيرين للوطن وللريشة الطائرة، شاركت اللاعبة الإماراتية سلامة الخاطري في البطولة، موضحة أنها طلبت تصريحاً للتغيب عن جامعتها في المملكة المتحدة، لكونها ترغب في المشاركة بالبطولة وتمثيل الدولة الحبيبة، وأضافت: مشاركتي هي للتغلب على كل التحديات، وللحصول على المركز الأول، لأننا أصحاب الهمم في وطن يعانق القمم.