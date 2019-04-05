مباراتا حسم طائرة «البلاي أوف» اليوم

المصدر: دبي ـ إيهاب زهدي

تقام في السابعة والربع من مساء اليوم، مباراتا إياب الدور الأول لدورة «البلاي أوف»، والتي تشارك فيها الفرق الأربعة الأوائل في ترتيب الدوري العام للكرة الطائرة رجال، وتتنافس فيما بينها على درع المسابقة في الموسم الحالي.

يلتقي اليوم، شباب الأهلي مع الجزيرة وبني ياس مع العين، بعدما انتهت مباراتا الذهاب يوم الثلاثاء الماضي، بفوز العين على ضيفه بني ياس 3-1، وشباب الأهلي على مستضيفه الجزيرة 3-2.

يحتاج العين وشباب الأهلي، إلى تكرار الفوز في لقاءي الإياب، للتأهل إلى الدور النهائي، أما فوز بني ياس والجزيرة، فيؤجل الحسم إلى لقاء ثالث فاصل يوم 9 أبريل الجاري، ويصعد الفائزان في المربع الذهبي، إلى لعب الدور النهائي يومي 12 و16 أبريل الجاري.