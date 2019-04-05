الهلال السوداني جاهز للنجم الساحلي

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

أكد المدير الفني لفريق الهلال السوداني، التونسي نبيل الكوكي، أن فريقه قادر على العودة بنتيجة إيجابية من تونس الأحد المقبل، خلال لقاء ذهاب ربع النهائي أمام النجم الساحلي الأحد المقبل، في بطولة الكونفدرالية، على جانب آخر، كشف اتحاد كرة القدم السوداني، عن تسلّمه القسط الأول من أموال رعاية الدوري الممتاز.

وقال أمين المال بالاتحاد، نصر الدين حميدتي: سنتسلم القسط المتبقي، والبالغ ملياراً ونصف المليار، الأسبوع المقبل، مؤكداً أن كل الأندية سيتم منحها مستحقاتها فوراً، وفي حساباتها، بحسب الاتفاق. وأعلن حميدتي عن أن دوري النخبة سيشهد عودة جوائز نجومية المباريات، مؤكداً أنّ اتحاده على شراكة استراتيجية مع شركة سوداني للاتصالات.

من جهة أخرى، أكد مجلس إدارة نادي المريخ، أن مدرب الفريق، يامن الزولفاني، باقٍ في منصبه، وأن ما يتردد عن إقالته غير صحيح. وأن الزولفاني مستمر، ولا اتجاه لإقالته نهائياً.