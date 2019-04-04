23296 كشفاً صحياً في الأولمبياد الخاص 2019

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

حقق برنامج الرياضيين الأصحاء للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية رقماً قياسياً جديداً بعدد الكشوف الطبية المنجزة، واستطاع الكادر الطبي تقديم 23296 كشفاً صحياً للرياضيين شملت اللياقة البدنية والوزن والحالة العامة والنظر والأسنان والسمع والعلاج الطبيعي وعلاج الأرجل.

واستقطب الحدث آلاف الرياضيين القادمين من أكثر من 195 دولة للكشف عن حالتهم الصحية وتقديم الاستشارة الطبية خلال فترة الألعاب التي استضافتها دولة الإمارات في شهر مارس تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلِ نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.