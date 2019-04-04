نجوم اليد يحتجون على زيادة المباريات

المصدر: هامبورغ - د ب أ

أعرب نجوم العالم لكرة اليد عن اعتراضهم واحتجاجهم على زيادة الأعباء والضغوط الواقعة عليهم بسبب الزيادة المفرطة في عدد المباريات والبطولات التي يخوضونها على مدار العام، من خلال مقطع فيديو مصور شارك فيه عدد من أبرز النجوم.

وشارك في المقطع المصور، الذي تبلغ مدته دقيقة واحدة و43 ثانية، عدد من اللاعبين مثل أوفه جينشماير قائد المنتخب الألماني للعبة والدنماركي مايكيل هانسن الفائز مع منتخب بلاده باللقب العالمي واللاعبة الرومانية الشهيرة كريستينا نيجو والنرويجية نورا مورك الفائزة بلقب دوري أبطال أوروبا.

وأشار اللاعبون إلى مخاطر وعواقب هذه الزيادة المفرطة في عدد المباريات والبطولات سواء كان على صحة اللاعبين أو على اللعبة نفسها. كما انتقد اللاعبون عدم وضع مصلحتهم في الاعتبار. وكشف النقاب عن هذا الفيديو أمس وذلك على موقع «تويتر».