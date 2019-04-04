مارادونا يواجه شبح العقوبات في المكسيك

المصدر: مكسيكو سيتي -د ب أ

أعلن الاتحاد المكسيكي لكرة القدم، أن أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا، المدير الفني الحالي لفريق دورادوس دي سينالوا، يواجه خطر التعرض لعقوبات من قبل الاتحاد، بعدما أهدى انتصار فريقه في إحدى المباريات، إلى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وكان مارادونا قال يوم الأحد الماضي، إنه يهدي فوز فريقه على تامبيكو 3 / 2 في دوري الدرجة الثانية بالمكسيك، إلى مادورو وفنزويلا كلها «التي تعاني»، موجهاً الاتهام إلى الأمريكيين بمحاولة التدخل في الشؤون الداخلية لفنزويلا.

وذكر الاتحاد المكسيكي للعبة، أن لجنة الانضباط بالاتحاد، ستجري تحقيقاً في ما إذا كان مارادونا خرق ميثاق القيم الخاص بالاتحاد، والذي ينص على أن يكون مدربو كرة القدم على الحياد سياسياً.

ويرتبط مارادونا، 58 عاماً، بعلاقات وطيدة للغاية مع الحكومة الفنزويلية منذ فترة حكم الرئيس السابق هوغو شافيز، والتي امتدت من 1999 إلى 2013.