بالفيديو.. بماذا نصح الأسطورةُ النجمَ ليصبح ملكاً؟

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

التقى الملك بيليه والنجم الفرنسي كيليان مبابي لمدة نصف ساعة في العاصمة الفرنسية باريس، وفق موقع (actu.orange.fr) الفرنسي.

وتبادل اللاعبان البالغان من العمر 78 و20 على التوالي، الحديث لأكثر من نصف ساعة في أحد فنادق باريس في حي سان جيرمان دي بري مساء الثلاثاء.

وقال النجم الفرنسي عن لقائه بالأسطورة البرازيلية بيليه: "كنت أعتقد أنه من غير الممكن مقابلة بليه. كرة القدم منحتني الكثير من الفرص لتحقيق أحلامي، وأشياء لم أكن أحلم بها وكنت أحسبها من المستحيلات، ضمنها لقاء اليوم مع بيليه، لذلك أنا فخور وسعيد للغاية لوجودي هنا".

كما علق عبر حسابه على تويتر بتغريدة قال فيها: كنت محظوظاً مساء اليوم بلقاء الأسطورة الحية بيليه.

Ce soir j’ai eu la chance de passer un moment unique avec la légende vivante @Pele 🇧🇷👑.

Merci à @Hublot pour cette merveilleuse soirée 👊🏽😄. #MbappéxPelé pic.twitter.com/oDFktAGP1C — Kylian Mbappé (@KMbappe) April 2, 2019

"الهدوء"، "كن فتى جيدًا"، هي بعض النصائح القليلة التي أصدرها الحكيم بيليه للشاب مبابي، وعندما سئل بيليه ما يتطلبه الأمر لكي يصبح مبابي ملكًا جديدًا لكرة القدم، أجاب بقوله:

"سيعتمد ذلك على عدد الأهداف التي سيحرزها، سائلاً مبابي عن عدد الأداف التي سجلها حتى الآن، ليجيبه الفتى الفرنسي: 92 هدفاً، ليقول بيليه: "92؟" لا يزال أمامك الكثير اذن، فالناس تميل إلى القول إن الأهداف هي الأكثر أهمية، وأنا أشكر الله على تسجيلي الكثير منها"، مضيفاً "لكننا نحن المهاجمين، نعرف أنه يتعين علينا أن نكون مدعومين بلاعبين جيدين في الوسط والدفاع حتى نفعل ذلك، فلا يمكنك تسجيل الأهداف بمفردك، يجب أن يكون لديك زملاء جيدون في الفريق، وهذا أمر مهم".

أفضل لاعب كرة قدم في العالم، الذي سجل أكثر من ألف هدف طوال مسيرته، وبطل العالم ثلاث مرات مع البرازيل في 1958 و 1962 و 1970، يعتقد أن كيليان مبابي يمكن أن يسير على خطاه، وهي إشادة لا تقدر بثمن بالنسبة للاعب الفرنسي الشاب.