بيترهانسيل وسندرلاند يحافظان على صدارة رالي أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

بعد يوم آخر من المنافسة الحامية عبر كثبان الربع الخالي التي أحبطت آمال العديد من أبرز المنافسين في العالم، حافظ السائق الفرنسي ستيفان بيترهانسيل والدراج البريطاني سام سندرلاند أمس على صدارة الترتيب العام لرالي أبوظبي الصحراوي المدعوم من نيسان.

وتعتبر مرحلة نيسان البالغ مسافتها 297.9 كم والمتعرجة عبر الكثبان الرملية الضخمة في صحراء الربع الخالي واحدة من أكثر مراحل الرالي تطلباً تقليدياً، وسجل أسرع زمن في هذه المرحلة السائق البولندي جاكوب برزيغونسكي على متن سيارة ميني جون كوبر وركس باغي.

ورغم تسجيله أسرع زمن في المرحلة، إلا أن برزيغونسكي ما زال يحتل المركز الرابع في الترتيب العالم للرالي. وسجل بيترهانسل وزوجته أندريا على متن سيارة ميني جيه سي وركس ثاني أسرع زمن في المرحلة، ليحتلا المركز الأول في صدارة الترتيب العام للرالي متقدمين بفارق 4 دقائق و23 ثانية عن السائق الهولندي بيرنهارد تن برينكه الذي حل ثانياً على متن سيارة تويوتا هايلوكس أوفردرايف.