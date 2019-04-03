الصين.. لقب المونديال يبدأ من رياض الأطفال

المصدر: بكين - وكالات

أعلنت السلطات الصينية الساعية إلى تعزيز مكانة العملاق الآسيوي في كرة القدم العالمية، وصولاً إلى لقب المونديال، إطلاق برنامج يهدف إلى البحث عن أبطال المستقبل والمواهب وتعزيز المهارات في رياض الأطفال.

وأشارت مصادر رسمية إلى أن وزارة التربية الصينية ستبدأ في العام الحالي، برنامجاً تجريبياً يهدف إلى إنشاء رياض أطفال «تتمحور حول كرة القدم». ويهدف البرنامج إلى تنمية اهتمام الأطفال بكرة القدم من خلال ألعاب كروية مثيرة للاهتمام، وتوفير مناخ ملائم لنمو ثقافة اللعبة الشعبية الأولى عالمياً.وسيشتمل البرنامج على العديد من النشاطات البدنية المخصصة للأطفال.

وكان الاتحاد الصيني قد أبدى ، رغبته في إنشاء 10 آلاف روضة أطفال متخصصة باللعبة في البلاد، وهو ما دفع بعض المؤسسات إلى إطلاق برامجها الخاصة، قبل صدور القرار الرسمي.