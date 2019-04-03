«هدية فاخرة» تجبر رئيس الاتحاد الألماني على الاستقالة

المصدر: برلين - وكالات

أعلن راينهارد غريندل رئيس الاتحاد الألماني أمس استقالته من منصبه بمفعول فوري منهياً ولاية من ثلاث سنوات.

وتعرض غريندل (57 عاماً) لضغوطات كبيرة بعد سلسلة من الفضائح التي بلغت ذروتها في تقرير أول من أمس بأنه قبل هدية بقيمة 6 آلاف يورو من نائب رئيس الاتحاد الأوكراني ونائب رئيس الاتحاد الأوروبي غريغوري سوركيس.

وفي بيان صدر أمس أكد غريندل أنه تلقى الهدية وأنه سينهي فترة ولايته .

وقال غريندل: «أنا منزعج جداً بترك منصبي رئيساً للاتحاد الألماني بسبب مثل هذا السلوك»، مضيفاً: «أعتذر عن سلوكي الأقل من مثالي فيما يتعلق بقبولي للساعة»، نافياً أنه تلقى الهدية لأسباب سياسية.

وتابع «بالنسبة لي كانت هذه هدية خاصة كنت ملزماً بقبولها بدافع اللياقة».