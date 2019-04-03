«أبيض هوكي الجليد» يسجل فوزه الثاني في تصفيات المونديال

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

حقق منتخب الإمارات لهوكي الجليد فوزه الثاني في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لهوكي الجليد، المقامة حالياً في العاصمة أبوظبي، بصالة التزلج بمدينة زايد الرياضية، وذلك على حساب منتخب البوسنة والهرسك بنتيجة 12 - 3، في اللقاء الذي أقيم أول من أمس.وسبق لمنتخبنا أن تغلب في اليوم الأول للتصفيات على منتخب هونغ كونغ 11-1، ومن المقرر أن يلعب منتخبنا مباراته الثالثة اليوم أمام نظيره الكويتي.

وبهذين الانتصارين، يقترب «أبيض هوكي الجليد» من بطاقة التأهل الوحيدة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، بعد أن رفع رصيده إلى ست نقاط متساوياً في الصدارة مع المنتخب القيرغيزستاني، الذي فاز بدوره 6-2، على منتخب تايلاند الذي يبقى رصيده نقطتين.