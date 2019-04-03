المريخ والزلفاني.. القصة تقترب من النهاية

المصدر: Ⅶ الخرطوم - حسن فاروق

يبدو أن العلاقة بين المريخ السوداني ومدربه التونسي يامن الزلفاني في طريقها إلى النهاية بعد عامين من التعاون، حيث فرض سؤال هل حان وقت رحيل الزلفاني من المريخ نفسه بقوة مع اقتراب نهاية عقد المدير الفني التونسي مع المريخ في مايو المقبل. ودعمت التصريحات الأخيرة للزلفاني الأمر، والتي أشار من خلالها لغموض مستقبله مع المريخ.

وسبق للزلفاني الإعلان عن تلقيه عدداً من العروض للتعاقد مع أندية لم يفصح عنها، واعتبر مراقبون تصريحات الزلفاني الأخيرة بأنها رسالة لمجلس إدارة نادي المريخ الذي لم يتحرك للتفاوض مع المدير الفني التونسي لتجديد التعاقد معه.

يتقاضى يامن الزلفاني راتباً شهرياً بقيمة 5 آلاف دولار، وهو أقل راتب لمدرب أجنبي عمل بالسودان، ويرى مراقبون أن صبر الزلفاني وقبوله بالراتب الضعيف كان لأسباب على رأسها صناعة سيرة ذاتية.