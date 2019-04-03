مؤتمر صحافي للكشف عن تفاصيل كأس العالم للرماية غداً

المصدر: العين - البيان الرياضي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تحتضن الإمارات بطولة كأس العالم لرماية الأطباق والتي تحظى بمشاركة 427 رامياً وراميةً يمثلون 70 دولة «حتى الآن» بينها 12 دولة عربية.

ولإلقاء الضوء على هذا الحدث الكبير والترتيبات والتحضيرات التي تمت وإعلان جاهزية اللجنة للبطولة والإعلان عن رعاة الحدث تعقد اللجنة المنظمة للبطولة مؤتمراً صحافياً في الثانية عشرة من ظهر غداً بالقاعة الكبرى بنادي العين للفروسية والرماية والغولف مسرح البطولة، تكشف فيه اللجنة المنظمة كل التفاصيل المتعلقة بالحدث العالمي والخطوات التي اتخذتها من أجل مساعدة المشاركين على تقديم أفضل مستوى لهم.

وتتيح البطولة لصاحبي المركز الأول والثاني في منافسات الرجال والسيدات بطاقة التأهل لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية «طوكيو 2020» ما سيرفع من حدة التنافس.