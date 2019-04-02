كريستوف: أشكر «فريق الإمارات» على لقب جينت-فيفيلغم

المصدر: بروكسل - البيان الرياضي

شكر ألكسندر كريستوف «فريق الإمارات» للدراجات، على مساعدته في تحدى الصعوبات، والفوز بلقب سباق جينت-فيفيلغم البلجيكي، وتعزيز سجل انتصاراته المميز منذ انضمامه إلى تشكيلة فريق الإمارات، محققاً بذلك فوزه الثاني خلال هذا الموسم، بعد فوزه في مرحلة من جولة عمان في فبراير الماضي.

وقال ألكسندر كريستوف: «بذلت قصارى جهدي للبقاء في مقدم المجموعة مع زميلي جافيريا، وقبل 10 كم من خط النهاية، تحدثت إليه، واتفقنا على أن أنطلق في سباق السرعة وأحاول تحقيق الفوز. كان أدائي أفضل من الجميع خلال سباق السرعة، بفضل أداء الفريق الذي تحسن بشكل ملحوظ، وبفضل التدريب الذي حظيت به مع مدربي الفريق، الذي كان أقصر من التدريبات السابقة، لكنه أكثر صعوبة.