شرطة دبي تختتم بطولة التسامح لكرة القدم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تزامناً مع عام التسامح وتنفيذاً لتوجيهات اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وتفعيلاً لاستراتيجية شرطة دبي لأصحاب الهمم حتى العام 2021، وضمن برنامج «إدماج» اختتمت بطولة التسامح لكرة القدم، ، التي نظمها مجلس أصحاب الهمم في شرطة دبي بمشاركة 8 مدارس وأصحاب الهمم من أبناء العاملين في شرطة دبي من فئة «الصم» على مدار يومين.

وأشاد المقدم الدكتور سعود فيصل الرميثي، رئيس مجلس أصحاب الهمم، بتعاون المدارس مع شرطة دبي لتنفيذ أنشطة وبرامج مبادرة الروح الإيجابية، التي تستهدف طلبة وطالبات المدارس التي تهدف إلى شغل أوقاتهم ببرامج رياضية هادفة تصب في مصلحة الطالب والمدرسة وتعزز من خلق بيئة آمنة ورياضية تنفع المجتمع.